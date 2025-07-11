В зоне СВО ликвидирован командир засекреченного подразделения ВСУ

Подразделение специализируется на проведении специальных операций, включающих рейды, диверсии и агентурную работу. Поддубный подчеркнул, что центр считается одним из наиболее боеспособных и секретных формирований ВСУ. Он также добавил, что согласно открытым источникам, в 2019 году бойцы этого подразделения прошли сертификацию как силы специальных операций (SOF), что теоретически позволяет им участвовать в операциях НАТО.