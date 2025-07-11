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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
11 июля, 14:44

В зоне СВО ликвидирован командир засекреченного подразделения ВСУ

Поддубный: ВС РФ уничтожили командира секретной диверсионной группы ВСУ

Солдат. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Солдат. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Российскими военнослужащими нейтрализован капитан Владислав Яковенко — командир диверсионно-разведывательной группы 140-го центра сил специальных операций ВСУ. Об этом сообщил военкор Евгений Поддубный в своём телеграм-канале.

«В зоне СВО ликвидирован командир диверсионно-разведывательной группы 140 центра ССО ВСУ, капитан Владислав Яковенко. Ликвидировали его бойцы ГрВ Север», — пишет Поддубный.

Подразделение специализируется на проведении специальных операций, включающих рейды, диверсии и агентурную работу. Поддубный подчеркнул, что центр считается одним из наиболее боеспособных и секретных формирований ВСУ. Он также добавил, что согласно открытым источникам, в 2019 году бойцы этого подразделения прошли сертификацию как силы специальных операций (SOF), что теоретически позволяет им участвовать в операциях НАТО.

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Ранее сообщалось, что в ночь на 11 июля российские беспилотные летательные аппараты атаковали аэродром Кульбакино, имеющий стратегическое значение для ВСУ. Над территорией аэродрома было замечено как минимум десять беспилотников-камикадзе, идентифицированных как «Герань».

Алиса Хуссаин
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