В зоне СВО ликвидирован командир засекреченного подразделения ВСУ
Поддубный: ВС РФ уничтожили командира секретной диверсионной группы ВСУ
Солдат. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy
Российскими военнослужащими нейтрализован капитан Владислав Яковенко — командир диверсионно-разведывательной группы 140-го центра сил специальных операций ВСУ. Об этом сообщил военкор Евгений Поддубный в своём телеграм-канале.
«В зоне СВО ликвидирован командир диверсионно-разведывательной группы 140 центра ССО ВСУ, капитан Владислав Яковенко. Ликвидировали его бойцы ГрВ Север», — пишет Поддубный.
Подразделение специализируется на проведении специальных операций, включающих рейды, диверсии и агентурную работу. Поддубный подчеркнул, что центр считается одним из наиболее боеспособных и секретных формирований ВСУ. Он также добавил, что согласно открытым источникам, в 2019 году бойцы этого подразделения прошли сертификацию как силы специальных операций (SOF), что теоретически позволяет им участвовать в операциях НАТО.
Ранее сообщалось, что в ночь на 11 июля российские беспилотные летательные аппараты атаковали аэродром Кульбакино, имеющий стратегическое значение для ВСУ. Над территорией аэродрома было замечено как минимум десять беспилотников-камикадзе, идентифицированных как «Герань».