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Регион
11 июля, 11:09

«Риск растёт»: На Западе встревожены из-за наступления России

NZZ: Решение об отступлении из-за риска прорыва ВС РФ возложено на Зеленского

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

На фоне затянувшейся паузы в западной помощи Украине усиливается угроза оперативного прорыва российских войск. Об этом пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung, подчёркивая, ключевое решение об отступлении украинской армии по-прежнему находится в руках главы киевского режима Владимира Зеленского, а не командования ВСУ.

«Пока Европа ушла на летние каникулы, риск российского прорыва растёт», — пишет автор статьи.

Особую тревогу вызывает дефицит стратегически важного вооружения. Украина, как утверждается в материале, всё ещё не получила истребители пятого поколения F-35, ракеты Taurus, боеприпасы для РСЗО HIMARS, а также необходимое количество комплексов ПВО. При этом западные партнёры прекрасно осведомлены о запросах Киева, но поставки буксуют.

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Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что около 15 тысяч украинских военных и наёмников оказались в огневом мешке в районе Константиновки. По его словам, группировка противника блокирована в самом городе и в окрестностях — от Яблоновки до Часова Яра. Также в ДНР заявили о падении обороны ВСУ на западе региона.

Мария Любицкая
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