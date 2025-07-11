На фоне затянувшейся паузы в западной помощи Украине усиливается угроза оперативного прорыва российских войск. Об этом пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung, подчёркивая, ключевое решение об отступлении украинской армии по-прежнему находится в руках главы киевского режима Владимира Зеленского, а не командования ВСУ.

Особую тревогу вызывает дефицит стратегически важного вооружения. Украина, как утверждается в материале, всё ещё не получила истребители пятого поколения F-35, ракеты Taurus, боеприпасы для РСЗО HIMARS, а также необходимое количество комплексов ПВО. При этом западные партнёры прекрасно осведомлены о запросах Киева, но поставки буксуют.