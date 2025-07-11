Фанаты негодуют: Джастин Бибер устроил фотосессию с женой и сыном на фоне слухов о разводе

Певец Джастин Бибер объявил о скором выходе своего альбома «Swag», сопроводив новость семейной фотосессией с женой Хейли и сыном Джеком. Этот шаг произошёл на фоне слухов о разводе пары, циркулирующих в прессе.

На фоне обшарпанного ангара пара позировала в нарочито простой одежде – белых майках и джинсах. Чёрно-белая обложка альбома, запечатлевшая Джастина с сыном, резко контрастировала с масштабной рекламной кампанией: фотографии и название альбома, сопровождаемые трогательным посланием «Люблю тебя, BROski», появились на огромных афишах от Лос-Анджелеса до Нью-Йорка.









Недавние события, связанные с психическим состоянием Бибера, вызвали серьёзное беспокойство у фанатов. Особенно тревожными оказались слухи о возможном расставании звёздной пары, спровоцированные неоднозначными публикациями, в том числе и оскорбительным высказыванием в адрес Хейли. Поклонники надеются, что новые фотографии свидетельствуют о преодолении кризиса в отношениях. Тем не менее некоторые подозревают, что вся эта история была лишь тщательно спланированной пиар-кампанией.

Певец решил выбрать интересное название для своего альбома. «Swag» — это сленговое слово, которое было на пике популярности в конце 2000-х — начале 2010-х годов, когда только начиналась карьера Бибера. В списки представлена 21 композиция, среди которых фиты с Druski, Sexyy Red, Lil B и Eddie Benjamin.