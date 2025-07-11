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11 июля, 15:51

Экстремист и фанат Тесака: Жителя Петербурга задержали на собственной свадьбе

Mash на Мойке: В Петербурге задержали экстремиста и фаната Тесака в день свадьбы

Несостоявшийся жених, сторонник Тесака и ультраправых идей был задержан в Санкт-Петербурге прямо в день собственной свадьбы. 33-летнего Артёма из Ульяновска арестовали за комментарии, выражающие поддержку террористическим группировкам, участвующим в боевых действиях на Украине, сообщает «Mash на Мойке».

По данным Telegram-канала, мужчина известен своей симпатией к праворадикальным кругам и ЦСКА, также он открыто пропагандировал свои взгляды в соцсетях. Его блог, насчитывающий примерно три тысячи подписчиков, служил площадкой для демонстрации нацистских татуировок (включая «мёртвую голову» и руны) и распространения откровенно экстремистских сообщений.

Задержанный экстремист. Фото © Telegram / Mash на Мойке

Задержанный экстремист. Фото © Telegram / Mash на Мойке

В беседах со знакомыми и друзьями он выражал радость по поводу возможного поражения России, симпатизировал РДК* и даже заявлял о готовности присоединиться к ним. Ирония ситуации заключалась в том, что его «единомышленники» в чате не разделяли подобного пыла, высмеивая его плохо сформулированные призывы и предполагая, что он пишет в нетрезвом состоянии.

Арест последовал спустя всего пару дней. Примечательно, что этот приверженец радикальных уже имел судимость за вандализм, хотя сам любил представлять себя как почти криминального авторитета.

Блогера Арега Щепихина* внесли в список террористов и экстремистов
Блогера Арега Щепихина* внесли в список террористов и экстремистов

Ранее сообщалось, что подростка 2011 года рождения внесли в список террористов и экстремистов. Он стал самым молодым участником перечня Росфинмониторинга.

* Террористическая организация, запрещённая на территории России.

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Billion Photos

Ольга Сливченко
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