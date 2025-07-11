Экстремист и фанат Тесака: Жителя Петербурга задержали на собственной свадьбе

Несостоявшийся жених, сторонник Тесака и ультраправых идей был задержан в Санкт-Петербурге прямо в день собственной свадьбы. 33-летнего Артёма из Ульяновска арестовали за комментарии, выражающие поддержку террористическим группировкам, участвующим в боевых действиях на Украине, сообщает «Mash на Мойке».

По данным Telegram-канала, мужчина известен своей симпатией к праворадикальным кругам и ЦСКА, также он открыто пропагандировал свои взгляды в соцсетях. Его блог, насчитывающий примерно три тысячи подписчиков, служил площадкой для демонстрации нацистских татуировок (включая «мёртвую голову» и руны) и распространения откровенно экстремистских сообщений.

Задержанный экстремист. Фото © Telegram / Mash на Мойке

В беседах со знакомыми и друзьями он выражал радость по поводу возможного поражения России, симпатизировал РДК* и даже заявлял о готовности присоединиться к ним. Ирония ситуации заключалась в том, что его «единомышленники» в чате не разделяли подобного пыла, высмеивая его плохо сформулированные призывы и предполагая, что он пишет в нетрезвом состоянии.

Арест последовал спустя всего пару дней. Примечательно, что этот приверженец радикальных уже имел судимость за вандализм, хотя сам любил представлять себя как почти криминального авторитета.

Ранее сообщалось, что подростка 2011 года рождения внесли в список террористов и экстремистов. Он стал самым молодым участником перечня Росфинмониторинга.