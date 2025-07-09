Блогера Арега Щепихина* внесли в список террористов и экстремистов
Арег Щепихин*. Обложка © VK / Арег Щепихин*
Блогер Арег Щепихин*, арестованный ранее по делу о разжигании ненависти, включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Об этом говорится в базе ведомства.
«Щепихин* Арег Самвелович, 11.07.1985 г.р., г. Ереван Республики Армения», — указано в данных Росфинмониторинга.
Также в список попали украинская журналистка Янина Соколовская* и бывший вице-премьер Украины Борис Колесников*.
Напомним, в июне бизнес-коуча Арега Щепихина* силой затолкали в багажник Mercedes на глазах у прохожих. Позже власти Чечни заявили, что он был задержан в рамках проверки по факту публичных оскорблений религиозных чувств верующих. СК возбудил дело против Щепихина*, его отправили под стражу. Также обвинения были предъявлены «похитителям» блогера.
* Включён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.