Блогера Арега Щепихина* внесли в список террористов и экстремистов

Блогер Арег Щепихин*, арестованный ранее по делу о разжигании ненависти, включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Об этом говорится в базе ведомства.

Напомним, в июне бизнес-коуча Арега Щепихина* силой затолкали в багажник Mercedes на глазах у прохожих. Позже власти Чечни заявили, что он был задержан в рамках проверки по факту публичных оскорблений религиозных чувств верующих. СК возбудил дело против Щепихина*, его отправили под стражу. Также обвинения были предъявлены «похитителям» блогера.