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9 июля, 13:51

Блогера Арега Щепихина* внесли в список террористов и экстремистов

Арег Щепихин*. Обложка © VK / Арег Щепихин*

Арег Щепихин*. Обложка © VK / Арег Щепихин*

Блогер Арег Щепихин*, арестованный ранее по делу о разжигании ненависти, включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Об этом говорится в базе ведомства.

«Щепихин* Арег Самвелович, 11.07.1985 г.р., г. Ереван Республики Армения», — указано в данных Росфинмониторинга.

Также в список попали украинская журналистка Янина Соколовская* и бывший вице-премьер Украины Борис Колесников*.

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Напомним, в июне бизнес-коуча Арега Щепихина* силой затолкали в багажник Mercedes на глазах у прохожих. Позже власти Чечни заявили, что он был задержан в рамках проверки по факту публичных оскорблений религиозных чувств верующих. СК возбудил дело против Щепихина*, его отправили под стражу. Также обвинения были предъявлены «похитителям» блогера.

* Включён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Владимир Озеров
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