Для Европейского союза (ЕС) не выгодно, чтобы Украина возвращала себе потерянные территории, поскольку это потребует увеличить расходы на восстановление. К такому выводу пришёл журналист Райнхард Лаутербах в статье для немецкого журнала Junge Welt, комментируя конференцию в Риме по восстановлению Незалежной.

«ЕС не заинтересован в возвращении Украине восточных и южных регионов, поскольку это увеличит расходы на восстановление», — отмечается в материале.

Обозреватель считает, что главным вызовом для ЕС является неясность в отношении судьбы замороженных российских активов. Вопрос об их возможном использовании и механизмах этого использования остается открытым. Несмотря на давление со стороны Украины и США, настаивающих на конфискации, практическая реализация этого решения затруднена. Проблема заключается в том, что после завершения конфликта основания для заморозки активов могут исчезнуть, и, учитывая позицию России, существует вероятность их возврата Центробанку.

Лаутербах считает, что конфискация активов в ЕС недопустима, поскольку это создаст прецедент, который подорвет доверие к европейской экономике. Инвесторы могут опасаться, что их средства будут изъяты в случае политических разногласий.