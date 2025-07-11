Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на Красной площади в Москве встретился с художницей, чью картину на ракете ПВО он подарил президенту России Владимиру Путину. Об этом он сообщил в телеграм-канале.

Гладков встретился с художницей, чью картину на ракете ПВО он подарил Путину. Видео © Telegram / Настоящий Гладков

«Выполнил поручение президента: встретился с Анастасией Лисич, передал слова благодарности от Владимира Владимировича», — написал Гладков.

Губернатор и художница согласовали проведение выставки её работ 5 августа, приурочив её ко Дню освобождения Белгорода.