Гладков встретился с художницей, чью картину на ракете ПВО он подарил Путину
Обложка © Telegram / Настоящий Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на Красной площади в Москве встретился с художницей, чью картину на ракете ПВО он подарил президенту России Владимиру Путину. Об этом он сообщил в телеграм-канале.
Гладков встретился с художницей, чью картину на ракете ПВО он подарил Путину. Видео © Telegram / Настоящий Гладков
«Выполнил поручение президента: встретился с Анастасией Лисич, передал слова благодарности от Владимира Владимировича», — написал Гладков.
Губернатор и художница согласовали проведение выставки её работ 5 августа, приурочив её ко Дню освобождения Белгорода.
Ранее Life.ru связался с художницей из Белгорода, чью картину подарили Путину. Анастасия Лисич, в частности, рассказала нам, что и представить не могла, на каком уровне станут известны её творения.