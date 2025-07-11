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11 июля, 16:17

Гладков встретился с художницей, чью картину на ракете ПВО он подарил Путину

Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на Красной площади в Москве встретился с художницей, чью картину на ракете ПВО он подарил президенту России Владимиру Путину. Об этом он сообщил в телеграм-канале.

Гладков встретился с художницей, чью картину на ракете ПВО он подарил Путину. Видео © Telegram / Настоящий Гладков

«Выполнил поручение президента: встретился с Анастасией Лисич, передал слова благодарности от Владимира Владимировича», — написал Гладков.

Губернатор и художница согласовали проведение выставки её работ 5 августа, приурочив её ко Дню освобождения Белгорода.

«Белгород не сдаётся»: Гладков подарил Путину картину художницы, выполненную на обломке ракеты ПВО
«Белгород не сдаётся»: Гладков подарил Путину картину художницы, выполненную на обломке ракеты ПВО

Ранее Life.ru связался с художницей из Белгорода, чью картину подарили Путину. Анастасия Лисич, в частности, рассказала нам, что и представить не могла, на каком уровне станут известны её творения.

Наталья Демьянова
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