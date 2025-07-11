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11 июля, 17:02

Путин поручил запустить детскую книжную карту для дошкольников

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Volodymyr TVERDOKHLIB

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Volodymyr TVERDOKHLIB

Для семей с детьми от трёх до шести лет президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопросы реализации программы «Детская книжная карта». Указ опубликован на сайте Кремля.

Глава государства поручил правительству и Совету по русскому языку совместно с Российским книжным союзом рассмотреть возможность, чтобы с 2026 года запустить данную инициативу. Благодаря ей семьи смогут через специальную карту приобретать детские книги, которые попадут в специальный реестр. Номинал карты должен составить 3 тысячи рублей. За экспертизу содержания произведений будет отвечать Минпросвещения. Срок для представления предложений назначен до 10 октября.

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Ранее сообщалось, что Путин дал указание подготовить и представить на рассмотрение проект указа, устанавливающего День языков народов РФ. Срок исполнения поручения – 1 октября. Он также поручил разработать и предложить план проведения общероссийского конкурса, посвящённого песенной поэзии. В подготовке и реализации этого проекта будут задействованы Совет при президенте по русскому языку и языкам народов РФ, а также Союз писателей РФ.

Юлия Сафиулина
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