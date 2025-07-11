Путин поручил разработать проект указа, учреждающего День языков народов России
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Согласно опубликованному на сайте Кремля перечню поручений, президент России Владимир Путин дал указание подготовить и представить на рассмотрение проект указа, устанавливающего День языков народов РФ. Срок исполнения поручения – 1 октября.
«Администрации президента РФ подготовить совместно с правительством и представить: проект указа президента об установлении Дня языков народов РФ», — говорится в сообщении.
Кроме того, глава государства поручил разработать и предложить план проведения общероссийского конкурса, посвящённого песенной поэзии. В подготовке и реализации этого проекта будут задействованы Совет при президенте по русскому языку и языкам народов РФ, а также Союз писателей РФ.
Ранее сообщалось, что Путин утвердил новую государственную языковую доктрину. Документ подчёркивает статус русского языка как национального богатства и неотъемлемой части культуры, способствующей сплочению многонационального общества и созданию единого культурного поля Русского мира. Языковая политика также предусматривает защиту, развитие и поддержку всех языков народов России. До этого российский лидер подписал закон о защите и популяризации русского языка, согласно которому все вывески и информационные таблички на территории страны должны быть единого образца — то есть на русском языке.