Путин поручил разработать проект указа, учреждающего День языков народов России

Согласно опубликованному на сайте Кремля перечню поручений, президент России Владимир Путин дал указание подготовить и представить на рассмотрение проект указа, устанавливающего День языков народов РФ. Срок исполнения поручения – 1 октября.

«Администрации президента РФ подготовить совместно с правительством и представить: проект указа президента об установлении Дня языков народов РФ», — говорится в сообщении.

Кроме того, глава государства поручил разработать и предложить план проведения общероссийского конкурса, посвящённого песенной поэзии. В подготовке и реализации этого проекта будут задействованы Совет при президенте по русскому языку и языкам народов РФ, а также Союз писателей РФ.