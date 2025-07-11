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11 июля, 17:37

Назвавшая жену Макрона мужчиной журналистка рассказала о победе в суде

Журналистка Рей — о деле против Брижит Макрон: Я предоставила суду весомые факты

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Журналистка Наташа Рей, которая в своём расследовании утверждала, что Брижит Макрон родилась мужчиной, недавно была оправдана судом. Первая леди Франции подала на неё иск за клевету и оскорбления. Однако Рей предоставила убедительные аргументы и выиграла дело.

«Трое судей постановили, что клеветы не было и я действовала добросовестно. Это означает, что я предоставила очень веские и убедительные доказательства и аргументы. Я никогда не оскорбляла Брижит. Правосудие доказывает мою правоту», — цитирует Рей NEWS.ru.

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Кроме того, журналистка планирует подать встречный иск против Брижит Макрон и доказать, что первая леди Франции ввела суд в заблуждение, а значит, совершила мошенничество. Также была оправдана журналистка Амандин Руа, поддержавшая подозрения Рей в половой принадлежности супруги Эмманюэля Макрона.

Полина Никифорова
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