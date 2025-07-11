В Петербурге прошли обсуждения проектов российско-африканского сотрудничества

В рамках Петербургского международного экономического форума на площадке Roscongress International прошла дискуссия, посвященная развитию деловых и инвестиционных связей между Россией и ЮАР. Организатором мероприятия выступил Деловой совет Россия–ЮАР при поддержке Фонда Росконгресс. Обсуждение стало частью программы участия ЮАР в качестве страны-партнёра Зоны делового общения Roscongress International, где был представлен национальный стенд Южно-Африканской Республики.

В ходе обсуждения был рассмотрен широкий спектр вопросов, касающихся двусторонних деловых и инвестиционных отношений. Высокий уровень участников подтвердил значимость и пристальное внимание, которое деловые круги и государственные деятели обеих стран уделяют развитию этого сотрудничества.

Модератором дискуссии выступил Александр Калинин, президент «Опоры России». Открыли мероприятие экспертные доклады министра природных ресурсов и экологии РФ Александра Козлова и министра торговли, промышленности и конкуренции ЮАР Пакса Тау.

Павел Яковлев, председатель российской части Делового совета Россия–ЮАР и генеральный директор АО «АЗ» «Урал», представил обзор деятельности совета по развитию российско-южноафриканского бизнес-сотрудничества. Он отметил, что совет успешно провёл более 20 деловых мероприятий, включая бизнес-миссии в ЮАР и Мозамбик, организовал участие российского квартета Игоря Бутмана в международном джазовом фестивале в Кейптауне, а также оказал содействие южноафриканской компании в закупках российской алкогольной продукции, в том числе водки. Помимо этого, Яковлев рассказал о планах завода «Урал» по открытию сборочного производства грузовиков в ЮАР и о текущих переговорах с южноафриканскими партнёрами.

Элиас Монаге, председатель южноафриканской части Делового совета Россия–ЮАР и президент Black Business Council, в своём выступлении подчеркнул динамичное развитие отношений между Россией и ЮАР, как в двустороннем формате, так и в рамках многосторонних объединений, таких как БРИКС и «Деловая двадцатка» (B20). По его словам, Южно-Африканская Республика, благодаря развитой инфраструктуре и финансовой системе, служит стратегической точкой входа на рынки африканского континента, способствуя региональной интеграции и экономическому развитию Африки. Господин Монаге особо выделил значимость партнёрского взаимодействия между российской и южноафриканской частями Делового совета, благодаря которому удалось достичь высоких результатов.

Дмитрий Антонов, старший вице-президент Группы агропредприятий «Ресурс», осветил перспективы экспорта в ЮАР продукции глубокой переработки мяса птицы, яиц, кормов и высокопротеиновых кормовых компонентов.

Замани Летджани, председатель Группы Akani Properties, представил обзор перспектив экспорта российской водки в ЮАР и планов по строительству крупнейшего в Африке конгрессно-выставочного центра в Йоханнесбурге.

Антон Чертков, генеральный директор и управляющий Фондом активов ООО «Эвермаунт Капитал Групп», изложил позицию российского бизнеса относительно необходимых мер для повышения инвестиционной привлекательности ЮАР и привлечения иностранного капитала.

Дискуссия достигла кульминации с заключительным словом вице-президента ЮАР Пола Машатиле. Он особо выделил важность развития коммерческих связей между странами и подчеркнул высокую оценку ЮАР дружественных отношений с Россией. По его словам, участие ЮАР в ПМЭФ подтверждает стремление к углублению торгового, инвестиционного и промышленного сотрудничества.

Господин Машатиле заявил о готовности к продвижению взаимной торговли и устранению барьеров в секторах АПК, потребительских товаров, автокомпонентов и фармацевтики. Он призвал российских и южноафриканских игроков рынка открывать новые каналы сбыта для востребованной продукции (включая премиальные свежие продукты и напитки, алкоголь), устранять торговые препятствия и активно участвовать в совместных бизнес-миссиях и выставках для укрепления связей и создания инвестиционных возможностей.

В заключение вице-президент поблагодарил Росконгресс за помощь в организации стенда ЮАР на Roscongress International и поздравил с открытием проекта, отметив также значимую роль Делового совета Россия–ЮАР в развитии двустороннего сотрудничества.

По окончании дискуссии «Россия – ЮАР: деловое и инвестиционное сотрудничество» состоялась дегустация южноафриканских вин.