Авиакомпания S7 начала продавать билеты в Геленджик из Москвы и Новосибирска

С начала августа S7 Airlines возобновит регулярные рейсы из Новосибирска и Москвы в Геленджик. В пресс-службе авиаперевозчика отметили, что продажа билетов уже открыта.

Начиная с 7 августа, из аэропорта Толмачёво (Новосибирск) дважды в неделю будут выполняться авиарейсы по понедельникам и четвергам. С сентября расписание изменится, и рейсы будут осуществляться по вторникам и пятницам. С 8 августа из московского аэропорта Домодедово начнут летать самолёты четыре раза в неделю: по понедельникам, средам, пятницам и субботам.

«Новые рейсы в Геленджик отдают предпочтение курортным отелям, которые быстрее и удобнее добираться до Черноморского побережья. Теперь у пассажира есть ещё больше вариантов, где провести свой отпуск. Пассажирам доступны удобные стыковки на других рейсах S7 Airlines — в Иркутск, Улан-Удэ, Красноярск, Читу, Абакан, Нерюнгри и по другим направлениям», — заявил коммерческий директор S7 Group Константин Пьянков.

Из столицы время в пути составит около четырёх часов, а из Новосибирска – пять. Перелёты будут совершаться на лайнерах Boeing 737-800 и Airbus A320neo.