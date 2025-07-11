Авиакомпания S7 начала продавать билеты в Геленджик из Москвы и Новосибирска
Авиакомпания S7 с августа возобновит рейсы в Геленджик из Москвы и Новосибирска
Обложка © Пресс-служба аэропорта Геленджик
С начала августа S7 Airlines возобновит регулярные рейсы из Новосибирска и Москвы в Геленджик. В пресс-службе авиаперевозчика отметили, что продажа билетов уже открыта.
Начиная с 7 августа, из аэропорта Толмачёво (Новосибирск) дважды в неделю будут выполняться авиарейсы по понедельникам и четвергам. С сентября расписание изменится, и рейсы будут осуществляться по вторникам и пятницам. С 8 августа из московского аэропорта Домодедово начнут летать самолёты четыре раза в неделю: по понедельникам, средам, пятницам и субботам.
«Новые рейсы в Геленджик отдают предпочтение курортным отелям, которые быстрее и удобнее добираться до Черноморского побережья. Теперь у пассажира есть ещё больше вариантов, где провести свой отпуск. Пассажирам доступны удобные стыковки на других рейсах S7 Airlines — в Иркутск, Улан-Удэ, Красноярск, Читу, Абакан, Нерюнгри и по другим направлениям», — заявил коммерческий директор S7 Group Константин Пьянков.
Из столицы время в пути составит около четырёх часов, а из Новосибирска – пять. Перелёты будут совершаться на лайнерах Boeing 737-800 и Airbus A320neo.
Напомним, что аэропорт Геленджика возобновляет работу после снятия ограничений на полёты. Первый рейс запланирован на 18 июля. По словам генерального директора ООО «Аэропорт Геленджик», все меры предосторожности приняты. Возобновление работы аэропорта значительно улучшит транспортную доступность курорта в пик летнего сезона.