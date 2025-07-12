Петербургские врачи за пять минут вытащили из бронхов пенсионера осколок кости
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Врачи Елизаветинской больницы провели успешную операцию по удалению двухсантиметрового фрагмента говяжьей кости из дыхательных путей 68-летнего пациента. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».
Врачи достали осколок говяжьей кости. Видео © Телеканал «Санкт-Петербург»
Посторонние предметы в бронхах представляют серьёзную угрозу, так как могут блокировать легочную вентиляцию, вызывать воспаление слизистой и провоцировать развитие пневмонии, грозящей летальным исходом. Уникальность данного случая заключается в том, что мужчина прожил с инородным телом в бронхах около двух недель.
«Инородное тело было размерами 2 сантиметра на 1,3 на 0,3 сантиметра. Это была часть кости. Операция сложна тем, что достаточно большой размер инородного тела, поэтому при извлечении важно не травмировать стенки трахеи бронхов. Поэтому очень аккуратно извлекалось без травматизации», — рассказала врач-эндоскопист эндоскопического отделения Елизаветинской больницы Евгения Кучерова.
Извлечение осколка заняло не более пяти минут, после чего пациент был выписан в тот же день без осложнений.
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