Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 июля, 17:13

Путин внёс изменения в ношение военной формы

Путин подписал указ, утверждающий новые правила ношения военной формы

Обложка © ТАСС / Сергей Мальгавко

Обложка © ТАСС / Сергей Мальгавко

Президент России Владимир Путин утвердил изменения в правилах ношения военной формы, подписав соответствующий указ. Документ доступен на официальном портале правовой информации.

Новые правила касаются, в том числе, формы одежды с коротким и длинным рукавом. В соответствии с указом, высшие офицеры Вооружённых сил РФ и Росгвардии будут носить костюмные брюки с кантами и лампасами определённого цвета.

Боевая рубашка с камуфляжной расцветкой стала частью полевой формы военнослужащих ВС РФ, а также курсантов и личного состава, проходящего обучение в военных учебных заведениях Минобороны. Старшие офицеры Военно-морского флота и береговых войск теперь будут носить новую парадно-выходную тужурку черного цвета, с вышитыми золотом (5% золочения) элементами на воротнике и погонах.

Бойцы СВО в Донбассе и Новороссии получат ветеранский статус
Бойцы СВО в Донбассе и Новороссии получат ветеранский статус

Ранее сообщалось, что выплату в 200 тысяч рублей пообещали бойцам СВО ещё в одном регионе. Родные погибших военнослужащих, которые ещё не получали региональную выплату, также получат такую же сумму, разделённую поровну между членами семьи.

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Путин
  • ВС РФ
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar