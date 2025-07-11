Путин внёс изменения в ношение военной формы

Боевая рубашка с камуфляжной расцветкой стала частью полевой формы военнослужащих ВС РФ, а также курсантов и личного состава, проходящего обучение в военных учебных заведениях Минобороны. Старшие офицеры Военно-морского флота и береговых войск теперь будут носить новую парадно-выходную тужурку черного цвета, с вышитыми золотом (5% золочения) элементами на воротнике и погонах.