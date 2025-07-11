Путин внёс изменения в ношение военной формы
Путин подписал указ, утверждающий новые правила ношения военной формы
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Президент России Владимир Путин утвердил изменения в правилах ношения военной формы, подписав соответствующий указ. Документ доступен на официальном портале правовой информации.
Новые правила касаются, в том числе, формы одежды с коротким и длинным рукавом. В соответствии с указом, высшие офицеры Вооружённых сил РФ и Росгвардии будут носить костюмные брюки с кантами и лампасами определённого цвета.
Боевая рубашка с камуфляжной расцветкой стала частью полевой формы военнослужащих ВС РФ, а также курсантов и личного состава, проходящего обучение в военных учебных заведениях Минобороны. Старшие офицеры Военно-морского флота и береговых войск теперь будут носить новую парадно-выходную тужурку черного цвета, с вышитыми золотом (5% золочения) элементами на воротнике и погонах.
Ранее сообщалось, что выплату в 200 тысяч рублей пообещали бойцам СВО ещё в одном регионе. Родные погибших военнослужащих, которые ещё не получали региональную выплату, также получат такую же сумму, разделённую поровну между членами семьи.