В Балашихе в ходе рейда выявили свыше сотни нелегальных мигрантов

В подмосковной Балашихе правоохранительные органы провели масштабную проверку соблюдения миграционного законодательства, охватившую свыше 500 иностранных граждан. По информации Росгвардии, в результате рейда было выявлено 150 нарушителей.

В Балашихе силовики проверили более 500 мигрантов. Видео © Telegram / Росгвардия

«В городском округе Балашиха при содействии ОМОН «Авангард» Главного управления по г. Москве проведена операция по контролю за соблюдением миграционного законодательства. В ходе мероприятия было проверено более 500 мигрантов на складах и производственных объектах округа», — говорится в сообщении.

В ходе проверки были выявлены 150 нелегальных мигрантов. Их передали сотрудникам МВД для оформления. Также были установлены 35 граждан, уклонявшихся от службы в армии, которым были вручены повестки.