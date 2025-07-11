В Балашихе в ходе рейда выявили свыше сотни нелегальных мигрантов
Росгвардия: В Балашихе было выявлено 150 мигрантов, нелегально находящихся в РФ
В Балашихе силовики проверили более 500 мигрантов. Обложка © Telegram / Росгвардия
В подмосковной Балашихе правоохранительные органы провели масштабную проверку соблюдения миграционного законодательства, охватившую свыше 500 иностранных граждан. По информации Росгвардии, в результате рейда было выявлено 150 нарушителей.
В Балашихе силовики проверили более 500 мигрантов. Видео © Telegram / Росгвардия
«В городском округе Балашиха при содействии ОМОН «Авангард» Главного управления по г. Москве проведена операция по контролю за соблюдением миграционного законодательства. В ходе мероприятия было проверено более 500 мигрантов на складах и производственных объектах округа», — говорится в сообщении.
В ходе проверки были выявлены 150 нелегальных мигрантов. Их передали сотрудникам МВД для оформления. Также были установлены 35 граждан, уклонявшихся от службы в армии, которым были вручены повестки.
Ранее главное управление по вопросам миграции МВД России ранее анонсировало внедрение ID-карты. Новый документ станет единым удостоверением личности для иностранцев, который будет содержать в себе чип с биометрическими данными — фотографией и отпечатками пальцев. Это позволит объединить в одно досье все сведения о мигрантах, которые разбросаны по разным ведомственным базам.