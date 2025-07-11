Собянин рассказал, как Москва будет праздновать День города

Москва отметит свой 878-й день рождения 13 и 14 сентября праздничными мероприятиями по всему городу. Мэр столицы Сергей Собянин подчеркнул, что праздник организован так, чтобы каждый москвич мог принять в нём участие. Присоединиться смогут все желающие.

«Вы знаете, что мы проводим день города широко, с точки зрения географии. Спокойно, но широко. Не делая каких-то ультрапопулярных мероприятий, не создавая гигантскую давку, стараясь сделать праздник во всем городе», — цитирует Собянина РИА «Новости».