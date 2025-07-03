Собянин анонсировал праздничные мероприятия на 878-й день рождения Москвы
Собянин: День города в Москве пройдёт 13 и 14 сентября
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В этом году Москва отметит свой 878-й день рождения — событие, которое традиционно собирает жителей и гостей города на масштабные торжества. Праздничные мероприятия запланированы на сентябрь. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
День рождения Москвы. Видео © Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
«Праздничные мероприятия пройдут во вторые выходные осени — 13 и 14 сентября», — написал градоначальник у себя в телеграм-канале.
Программа праздника охватит не только исторический центр столицы, но и парки, учреждения культуры, образовательные организации и социальные службы. Особое внимание уделят площадкам в жилых районах, чтобы праздник стал доступным и близким каждому москвичу.
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