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3 июля, 08:17

Собянин анонсировал праздничные мероприятия на 878-й день рождения Москвы

Собянин: День города в Москве пройдёт 13 и 14 сентября

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В этом году Москва отметит свой 878-й день рождения — событие, которое традиционно собирает жителей и гостей города на масштабные торжества. Праздничные мероприятия запланированы на сентябрь. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

День рождения Москвы. Видео © Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

«Праздничные мероприятия пройдут во вторые выходные осени — 13 и 14 сентября»,написал градоначальник у себя в телеграм-канале.

Программа праздника охватит не только исторический центр столицы, но и парки, учреждения культуры, образовательные организации и социальные службы. Особое внимание уделят площадкам в жилых районах, чтобы праздник стал доступным и близким каждому москвичу.

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Владимир Озеров
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