Собянин анонсировал праздничные мероприятия на 878-й день рождения Москвы

В этом году Москва отметит свой 878-й день рождения — событие, которое традиционно собирает жителей и гостей города на масштабные торжества. Праздничные мероприятия запланированы на сентябрь. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

День рождения Москвы. Видео © Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

«Праздничные мероприятия пройдут во вторые выходные осени — 13 и 14 сентября», — написал градоначальник у себя в телеграм-канале.

Программа праздника охватит не только исторический центр столицы, но и парки, учреждения культуры, образовательные организации и социальные службы. Особое внимание уделят площадкам в жилых районах, чтобы праздник стал доступным и близким каждому москвичу.