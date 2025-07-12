Эксперт рассказал, как не дать своему холодильнику погибнуть от изнурительной жары

Летняя жара создает сложности не только для людей, но и для бытовой техники, особенно для холодильников. Высокая температура воздуха, плохая вентиляция помещения и усиленная работа компрессора становятся причиной риска перегрева и поломок устройств. Об этом сообщил «Вечерней Москве» эксперт по электронике и бытовой технике Егор Ратников.

«Слишком высокая температура окружающей среды может привести к перегреву системы охлаждения. Компрессору приходится работать более интенсивно, потреблять больше энергии, поэтому компрессор и элементы системы охлаждения могут не справиться с высокой нагрузкой и выйти из строя, особенно если техника уже старая», — отметил он.

Основные признаки надвигающейся неисправности включают повышение температуры внутри камеры, появление сильного шума, треска или щелчков, образование льда или конденсата на стенках и в конечном итоге полный отказ устройства.

Ратников также отметил, что установка холодильника рядом с окном без плотных штор подвергает его прямому воздействию солнечных лучей, что способствует перегреву. Он советует не размещать прибор вплотную к стенам или кухонной мебели, обеспечивая свободный доступ воздуха для охлаждения.