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11 июля, 19:04

На Кубани заботливый кондуктор обмахивал веером пассажиров в душном трамвае

Обложка © Telegram / Осторожно, новости

Обложка © Telegram / Осторожно, новости

В Краснодаре кондуктор трамвая №22 обмахивал пассажиров веером, пока в салоне не работал кондиционер. На кадрах, опубликованных в телеграм-канале «Осторожно, новости», видно, как мужчина поочередно предоставляет прохладу пассажирам вагона. Люди не могли не отметить такой душевный поступок.

В Краснодаре кондуктор трамвая обмахивал пассажиров веером, помогая справиться с жарой. Фото © Telegram / Осторожно, новости

«В салоне трамвая гораздо больше 40 градусов, кондуктор подходил ко всем пассажирам и обмахивал веером каждого. Огромная благодарность этому замечательному кондуктору маршрута 22 рейса 9», — сказали пассажиры.

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Проблема с жарой происходит также в Москве и области. Ранее Life.ru показывал, что на кассах в бассейне Путилково люди полчаса стояли в очереди из-за наплыва спасающихся от летней погоды. Другая проблема состояла в том, что на месте на было свободных лежаков.

Юлия Сафиулина
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