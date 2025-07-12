Эксперт рассказал, какой фокус ЕС хочет провернуть со 100 миллиардами для Киева

Евросоюз планирует направить выделенные 100 миллиардов евро, предназначенных для поддержки Украины, преимущественно на развитие собственного оборонного комплекса. Такое мнение озвучил член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев в интервью радио «Комсомольская правда».

Средства будут аккумулированы в специальном фонде, который сосредоточится на поставках вооружений Киеву. Однако конечными бенефициарами финансов станут ведущие европейские военные корпорации: британская BAE Systems, итальянский машиностроительный холдинг Leonardo и немецкий производитель Rheinmetall AG.

Ранее в Германии заявили, что Европейский союз и вовсе не заинтересован в том, чтобы Украина вернула земли, утраченные в ходе конфликта с Россией. Дело в том, что это заставит Европу увеличивать расходы на восстановление. Сейчас ЕС сосредоточен на поисках путей для присвоения замороженных активов РФ.