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12 июля, 08:10

Эксперт рассказал, какой фокус ЕС хочет провернуть со 100 миллиардами для Киева

Эксперт Лосев: ЕС потратит 100 млрд для Киева на развитие своего ОПК

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Евросоюз планирует направить выделенные 100 миллиардов евро, предназначенных для поддержки Украины, преимущественно на развитие собственного оборонного комплекса. Такое мнение озвучил член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев в интервью радио «Комсомольская правда».

Средства будут аккумулированы в специальном фонде, который сосредоточится на поставках вооружений Киеву. Однако конечными бенефициарами финансов станут ведущие европейские военные корпорации: британская BAE Systems, итальянский машиностроительный холдинг Leonardo и немецкий производитель Rheinmetall AG.

«По сути Европа будет поддерживать свою оборонку. Повод формальный Украина», — отметил Лосев.

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Ранее в Германии заявили, что Европейский союз и вовсе не заинтересован в том, чтобы Украина вернула земли, утраченные в ходе конфликта с Россией. Дело в том, что это заставит Европу увеличивать расходы на восстановление. Сейчас ЕС сосредоточен на поисках путей для присвоения замороженных активов РФ.

Владимир Озеров
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