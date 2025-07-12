Ортодонт рассказала, как оказать первую помощь при травме зуба

Здоровые зубы — не только украшение лица, но и залог комфорта в повседневной жизни. Летом риск травм возрастает: падения, удары и случайные куски твёрдой пищи могут привести к повреждению зубов. Что предпринять, если зуб пострадал, рассказала в беседе с телеканалом «Санкт-Петербург» врач-ортодонт Элина Коган.

Ортодонт — о травмах зубов. Видео © Телеканал «Санкт-Петербург»

При серьезном отколе зуба важно обратиться к стоматологу как можно быстрее — желательно в течение часа после травмы. Если повреждение незначительное, визит к врачу можно запланировать на удобное время. Специалист восстановит зуб с помощью реставрационных методов или предложит установить виниры.

По её словам, выпавший зуб чаще всего можно «приживить», но мыть его будет нельзя.

«А там (в клинике) уже промоют, продезинфицируют, сделают всё, что нужно: поставят зуб назад, зашинируют, и есть шанс, что он приживётся. Конечно, его депульпируют, но шанс всё же есть. Ещё можно в молоке привезти», — отметила ортодонт.