Политолог рассказал, блефует ли Дуда, обещая перекрыть хаб для поставок Киеву

Польша не намерена перекрывать воздушные коридоры через аэропорт Жешува для доставки военной поддержки Украине, поскольку это не в интересах НАТО. Об этом сообщил в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» политолог Сергей Маркелов.

«Всё это политические игры, Варшава почувствовала, что её отодвигают на задворки. В Польше думали, что она станет номером один для американцев в Европе, но этого не будет. Как бы Польша не изгибалась и не закупала американское оружие, она так и останется во втором-третьем эшелоне», — отметил специалист.

Эксперт подчеркнул, что польские амбиции превзойти Германию, Францию и Великобританию выглядят нереалистичными. Говоря о закрытии аэропорта, Польша набивает себе цену, указывая на свою важность для Украины.

Политолог добавил, что Польша является крайне полезной для НАТО страной благодаря своей границе с Россией. Это представляет огромную стратегическую ценность.