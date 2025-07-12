Политолог рассказал, блефует ли Дуда, обещая перекрыть хаб для поставок Киеву
Политолог Маркелов: Дуда не будет закрывать аэропорт Жешува из-за интересов НАТО
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Польша не намерена перекрывать воздушные коридоры через аэропорт Жешува для доставки военной поддержки Украине, поскольку это не в интересах НАТО. Об этом сообщил в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» политолог Сергей Маркелов.
«Всё это политические игры, Варшава почувствовала, что её отодвигают на задворки. В Польше думали, что она станет номером один для американцев в Европе, но этого не будет. Как бы Польша не изгибалась и не закупала американское оружие, она так и останется во втором-третьем эшелоне», — отметил специалист.
Эксперт подчеркнул, что польские амбиции превзойти Германию, Францию и Великобританию выглядят нереалистичными. Говоря о закрытии аэропорта, Польша набивает себе цену, указывая на свою важность для Украины.
Политолог добавил, что Польша является крайне полезной для НАТО страной благодаря своей границе с Россией. Это представляет огромную стратегическую ценность.
Ранее польский президент Анджей Дуда пригрозил западным союзникам, что его страна закроет ключевой хаб, через который Киев получает от них оружие. Он недоволен, что все важные мероприятия, где обсуждалась судьба Украины, прошли без участия Варшавы.