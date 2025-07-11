Страны ЕС обсуждают изменение потолка цен на нефть из России

В Евросоюзе обсуждают идею понижения установленного лимита стоимости российской нефти при морских поставках с нынешних 60 до 50 долларов за баррель. Об этом сообщили осведомлённые представители европейских структур.

«Согласно предложенным планам, предельная цена будет установлена на 15% ниже рыночных ставок, рассчитанных на основе среднего показателя за 10 недель. При таком подходе предельная цена первоначально будет снижена примерно до 50 долларов за баррель по сравнению с текущим порогом», — пишет Bloomberg.

Механизм ограничения, введённый в рамках западных санкций, ранее подвергался сомнениям в части его воздействия на экспортную политику Москвы, однако использовался в качестве одного из инструментов давления. Корректировка ценового предела может расширить возможности дальнейших мер со стороны Евросоюза. В то же время в Брюсселе подчёркивают, что никакого окончательного соглашения достигнуто не было. Принятие решений по санкционным вопросам требует консенсуса между всеми государствами-членами.

Обсуждаемые меры включены в проект 18-го санкционного пакета, реализация которого на текущем этапе блокируется Словакией. Братислава настаивает на послаблениях по вопросам энергетической зависимости, в частности, постепенного отказа от российских поставок газа. В Еврокомиссии, по информации источников, рассматривают возможность представить дополнительные гарантии, чтобы снять вето.

Кроме того, такие государства, как Кипр, Мальта и Греция, выражают осторожность в отношении снижения ценового потолка без координации с членами «Большой семёрки». В июне участники этого объединения не смогли заручиться поддержкой президента США Дональда Трампа по инициативе. Хотя его позиция в последнее время стала менее категоричной, в ЕС считают важным наличие согласованности с Вашингтоном.