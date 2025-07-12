«Вселенский закон»: Катя Лель рассказала о ценах на исцеление с помощью её дара

Известная певица Катя Лель, обладающая, по её словам, уникальной способностью к исцелению рассказала о том, как она оказывает поддержку людям и на каких условиях это происходит. Об этом сообщает «Газета.ru».

Лель пояснила, что помогает из-за внутреннего порыва и никогда не берёт за это деньги. Она убеждена, что существует вселенский закон обмена энергиями: помощь не должна быть односторонней.

«Она должна возвращаться с благодарностью, поэтому должен произойти обмен энергиями с человеком, которому ты помогаешь, есть такой закон вселенский. Иначе ты будешь страдать, если не будешь получать взамен энергию», — считает артистка.

Исполнительница отметила, что она помогла уже многим людям в своей жизни, даже незнакомцам. Много раз это происходило в ходе телефонного разговора с теми, кому требовалось лечение.

«По телефону многим людям помогла, которых вообще никогда не видела и не знаю их. При лечении необходима большая вера — моя и того человека», — добавила Катя Лель.