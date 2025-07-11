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Регион
11 июля, 20:02

России посоветовали рассмотреть вопрос о выходе из Организации по запрещению химоружия

Журналист Адель: РФ стоит покинуть ОЗХО, если она не подтвердит атаки ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / My Eyes4u

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / My Eyes4u

России не следует ожидать, что Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) примет во внимание российские инициативы по расследованию использования химического оружия Киевом. Такое мнение выразил журналист Ахмед Адель в статье для издания InfoBRICS, опубликованной 10 июля.

По мнению корреспондента, ОЗХО действует исключительно в интересах западных стран. В связи с этим, России следует подать официальную жалобу в организацию с предоставлением всех необходимых доказательств. Если реакция ОЗХО останется неконструктивной, российским властям необходимо рассмотреть вопрос о приостановлении участия страны в деятельности организации.

Автор статьи подчёркивает важность объединения усилий с государствами глобального Юга. Для этого России, прежде всего, следует отказаться от следования западным стандартам. Адель напомнил, что Россия выполнила все обязательства по Конвенции о запрещении химического оружия.

«Россия входит в число первых стран, выполнивших все свои обязательства по Конвенции о запрещении химического оружия. Инспекторы ОЗХО присутствовали на всех этапах уничтожения российского химического оружия. Генеральный директор ОЗХО, а также ведущие эксперты подтвердили, что Россия выполнила свои обязательства ещё в 2017 году. При этом США не пустили никого на свои объекты и заявили, что в 2024 году якобы всё уничтожили, но никаких доказательств не представили», — отметил журналист.

В заключение автор отмечает, что Москва обратилась в ОЗХО с просьбой направить экспертов для оказания технической помощи в подтверждении применения Киевом химического оружия. Соответствующее заявление сделал постпред России при ОЗХО Владимир Тарабрин.

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Антон Голыбин
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