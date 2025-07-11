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11 июля, 20:32

Мишустин назначил Невзорова торговым представителем России в Пакистане

Михаил Мишустин. Обложка © Telegram / Правительство РФ

Михаил Мишустин. Обложка © Telegram / Правительство РФ

Премьер-министр Михаил Мишустин принял решение о назначении Дениса Невзорова торговым представителем России в Пакистане. Об этом стало известно из документа, опубликованного на официальном портале правовых актов.

Согласно распоряжению правительства, Денис Алексеевич Невзоров официально вступил в должность торгового представителя Российской Федерации в Исламской Республике Пакистан.

«Назначить Невзорова Дениса Алексеевича торговым представителем Российской Федерации в Исламской Республике Пакистан», — говорится в документе.

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Ранее Михаил Мишустин акцентировал внимание на значительном увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в России. С начала текущего года данный показатель вырос на 16,5%. По словам премьер-министра, правительство планомерно работает над повышением МРОТ, опережая темпы инфляции. Это позволяет улучшить благосостояние наиболее уязвимых слоев населения и стимулировать экономический рост.

Антон Голыбин
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