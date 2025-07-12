«Пусть видят, какая я»: Долина вышла в свет без макияжа
Лариса Долина появилась на репетиции в Витебске без макияжа
Певица Лариса Долина пришла на репетицию Международного фестиваля искусств в Витебске без косметики. Сайт Mk.ru опубликовал фото исполнительницы без грима.
«Пусть видят, какая я на самом деле!» — заявила Долина.
В интервью Лариса объяснила, что в повседневной жизни предпочитает не использовать декоративную косметику, позволяя коже дышать. Она также поделилась, что активно заботится о состоянии кожи и приобрела в Беларуси косметические средства для себя и дочери.
А ранее косметолог рассказала, что в жаркую погоду ключевым для защиты кожи лица является использование SPF-средств, а от плотных тональных кремов и основ под макияж лучше отказаться. Эксперт объяснила, что база под макияж, созданная на силиконовой основе, препятствует дыханию кожи, забивает поры и способствует воспалениям.
Лариса Долина. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ larisa.dolina.official