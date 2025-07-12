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11 июля, 23:00

«Пусть видят, какая я»: Долина вышла в свет без макияжа

Лариса Долина появилась на репетиции в Витебске без макияжа

Певица Лариса Долина пришла на репетицию Международного фестиваля искусств в Витебске без косметики. Сайт Mk.ru опубликовал фото исполнительницы без грима.

«Пусть видят, какая я на самом деле!» — заявила Долина.

В интервью Лариса объяснила, что в повседневной жизни предпочитает не использовать декоративную косметику, позволяя коже дышать. Она также поделилась, что активно заботится о состоянии кожи и приобрела в Беларуси косметические средства для себя и дочери.

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А ранее косметолог рассказала, что в жаркую погоду ключевым для защиты кожи лица является использование SPF-средств, а от плотных тональных кремов и основ под макияж лучше отказаться. Эксперт объяснила, что база под макияж, созданная на силиконовой основе, препятствует дыханию кожи, забивает поры и способствует воспалениям.

Лариса Долина. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ larisa.dolina.official

Тимур Хингеев
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