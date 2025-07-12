«Пусть видят, какая я»: Долина вышла в свет без макияжа

Певица Лариса Долина пришла на репетицию Международного фестиваля искусств в Витебске без косметики. Сайт Mk.ru опубликовал фото исполнительницы без грима.

«Пусть видят, какая я на самом деле!» — заявила Долина.

В интервью Лариса объяснила, что в повседневной жизни предпочитает не использовать декоративную косметику, позволяя коже дышать. Она также поделилась, что активно заботится о состоянии кожи и приобрела в Беларуси косметические средства для себя и дочери.