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12 июля, 00:43

«Роняет страну»: Видео падения торта из рук Мерца стало вирусным

Пользователи соцсетей высмеяли Мерца после падения тарелки с тортом

На приёме парламентской группы по вопросам малого и среднего бизнеса в Берлине канцлер Германии Фридрих Мерц выронил тарелку с тортом. Видео с этим моментом набрало множество просмотров и стало поводом для насмешек в соцсетях.

Фридрих Мерц. Видео © X / Chay Bowes

Инцидент произошёл 8 июля. Канцлер отрезал себе кусок большого торта в форме карты Германии, но сначала уронил вилку, а следом — тарелку с десертом. Всё это попало на камеру.

Пользователи TikTok отреагировали мгновенно: «У него не получается даже тарелку удержать», «Ловкость рейхсканцлера: он просто роняет страну. Я бы именно так это и интерпретировал», «Таков его истинный характер — роняет всё».

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Обложка © X / Chay Bowes

Тимур Хингеев
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