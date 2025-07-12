Художница Лисич поделилась эмоциями после внимания Путина к её картине

Белгородская художница Анастасия Лисич выразила изумление, узнав, что её картина, нанесённая на осколок боеприпаса, была представлена президенту России Владимиру Путину.

«Когда мне в личку начали писать друзья, мои коллеги с вопросом о том, моя ли это иллюстрация, и я начала просмотр видео, где Владимир Владимирович держит мою иллюстрацию в руках, конечно, это немножко заставило моё сердечко биться чаще, и ручки немножко тряслись», — сообщила Лисич журналистам.

Анастасия рассказала, что вдохновение пришло к ней после обстрела Белгорода 30 декабря 2023 года. Находясь в подвале, она увидела надпись «Белгород не сдаётся», которая и послужила основой для создания векторной иллюстрации. Впоследствии художница создала серию открыток для жителей Белгорода и разместила их в открытом доступе. Лисич отметила, что не знает, кто именно выполнил её иллюстрацию на обломке снаряда, сообщает РИА «Новости».