Польские ВВС задействовали истребители из-за якобы активности России на Украине
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Вооружённые силы Польши задействовали военную авиацию якобы в ответ на активность России у восточной границы. Об этом сообщил штаб оперативного командования в соцсети X.
«В соответствии с действующими процедурами оперативное командование РСЗО задействовало имеющиеся в его распоряжении силы и средства. Были подняты дежурные пары истребителей, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки пришли в состояние наивысшей готовности», — говорится в сообщении.
Военные подчёркивают, что мероприятия носят превентивный характер и направлены на защиту воздушного пространства вблизи украинской границы. Обстановка отслеживается в режиме реального времени.
Ранее в России были подняты в воздух стратегические бомбардировщики. Сообщалось, что не менее шести бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160 ВКС России находилось в воздухе. Носители крылатых ракет Х-101 размещались в направлении пусковых рубежей по целям на территории Украины.