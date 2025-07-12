Польские ВВС задействовали истребители из-за якобы активности России на Украине

Вооружённые силы Польши задействовали военную авиацию якобы в ответ на активность России у восточной границы. Об этом сообщил штаб оперативного командования в соцсети X.

«В соответствии с действующими процедурами оперативное командование РСЗО задействовало имеющиеся в его распоряжении силы и средства. Были подняты дежурные пары истребителей, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки пришли в состояние наивысшей готовности», — говорится в сообщении.

Военные подчёркивают, что мероприятия носят превентивный характер и направлены на защиту воздушного пространства вблизи украинской границы. Обстановка отслеживается в режиме реального времени.