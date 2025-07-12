Американский лидер Дональд Трамп сигнализировал Украине, что любое мирное соглашение с Россией будет предусматривать потерю территорий на востоке страны. Об этом сообщает британская газета The Telegraph.

Издание утверждает, что продвижение российских войск в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях привело к тому, что Белый дом «ясно дал понять», что мирное соглашение при посредничестве президента США, вероятно, будет включать передачу этих территорий РФ.

«В настоящее время Россия стремительно продвигается в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях, и Белый дом ясно дал понять (Украине. — Прим. Life.ru), что мирное соглашение, достигнутое при посредничестве Трампа, с большой вероятностью будет включать передачу этих территорий Кремлю», — говорится в материале.

Европейские лидеры выражают обеспокоенность, что республиканец может попытаться заключить подобную сделку без согласия Украины, игнорируя возражения Брюсселя и Киева. Издание также подчёркивает, что за последние три года союзники неоднократно подводили Незалежную.