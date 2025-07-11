На Западе наблюдается снижение к украинскому вопросу. Об этом заявил первый замглавы оборонного комитета Совфеда Владимир Чижов. Он полагает, что президент США Дональд Трамп, по-видимому, стал первым, кто счёл Киев бременем. Такое мнение политик озвучил во время брифинга на площадке международной медиагруппы «Россия сегодня».

«Я наблюдаю за отношением на Западе к ситуации на Украине. И, если одним словом охарактеризовать, то, конечно, растущая усталость от Украины. Первым устал, видимо, Трамп», — сказал он.

Как добавил сенатор, то, что говорит и делает американский лидер, указывает на его усталосьть от поступков и действий главаря киевского режима. Более того, Чижов считает, что как и США, так и Европа не горят желанием вмешиваться в украинский кризис, а их шаги в данном направлении — не более чем инерция.

Политик указывает на то, что отдельные лидеры европейских государств, например, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, позволяют себе излишне резкие высказывания. В качестве примера приводится его внезапное заявление о том, что дипломатические решения больше неактуальны. Неизбежно напрашивается вывод, что в представлении Мерца единственным верным следующим шагом является война. Весьма сомнительно, что рядовые немецкие избиратели одобрят подобную позицию, полагает сенатор.