«Сигнал Путину»: В Германии узнали о рычаге давления Трампа на Зеленского

Президент США Дональд Трамп намерен использовать военную помощь Украине в качестве рычага давления на Владимира Зеленского, чтобы принудить его к заключению соглашения с Россией. Об этом сообщает немецкий журнал Focus.

«Он (Трамп. — Прим. Life.ru) хочет заставить Киев сесть за стол переговоров и может использовать поставки оружия как средство давления и сигнал (Владимиру. — Прим. Life.ru) Путину о своей готовности заключать сделки», — говорится в материале.