США возобновили поставки Украине артиллерийских снарядов и ракет GMLRS

Американская администрация возобновила передачу Украине отдельных видов вооружений, включая 155-миллиметровые артиллерийские снаряды и высокоточные боеприпасы GMLRS. Как сообщает Associated Press, эти вооружения находились на складах в Польше.

Сколько именно оружия было отправлено и была ли поставка полностью выполнена, неизвестно.