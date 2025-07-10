США возобновили поставки Украине артиллерийских снарядов и ракет GMLRS
США возобновили поставки Украине артиллерийских снарядов. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / telear
Американская администрация возобновила передачу Украине отдельных видов вооружений, включая 155-миллиметровые артиллерийские снаряды и высокоточные боеприпасы GMLRS. Как сообщает Associated Press, эти вооружения находились на складах в Польше.
Сколько именно оружия было отправлено и была ли поставка полностью выполнена, неизвестно.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о возобновлении военной помощи Украине. Глава Белого дома признал, что урегулирование конфликта оказалось более сложной задачей, чем первоначально предполагалось, и допустил возможность введения новых санкций против России.