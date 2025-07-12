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12 июля, 02:53

«Библия и крестики»: Москалькова рассказала о нуждах военнопленных Украины

Москалькова: Пленные украинцы просят передать им Библию и крестики

Татьяна Москалькова. Обложка © Kremlin.ru

Татьяна Москалькова. Обложка © Kremlin.ru

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в беседе с РИА «Новости» рассказала, что пленные украинцы, которых ей довелось посетить, просили передать им книги, а также Библию с крестиками. Все запросы, по её словам, были выполнены.

«Если нужна им медицинская помощь, стараемся обратить внимание учреждений, где находятся эти люди, и оказать им эту помощь. Есть много других гуманитарных вопросов, касающихся литературы, которую они хотят читать. В одном из посещений украинских пленных они, например, обратились ко мне с просьбой дать им крестики и Библии», — сообщила она.

Москалькова отметила, что вместе с украинским обмудсменом Дмитрием Лубинцом они регулярно навещают пленных с обеих сторон и следят за условиями их содержания.

Она также подчеркнула, что Международный комитет Красного Креста играет важную роль, посещая российских пленных и помогая с обменом писем. Во время последнего обмена Москалькова получила большое количество писем от украинских родственников, которые передала пленным, а взамен доставила послания от российских семей.

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А ранее Москалькова обвинила Украину в том, что та ставит неприемлемые условия для возвращения жителей Курской области, вывезенных в Сумы. По её словам, Киев использует этих людей в качестве инструмента для обмена.

Тимур Хингеев
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