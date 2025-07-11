«Совершенно незаконно»: Москалькова обвинила Киев в использовании курян как разменной монеты

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обвинила Украину в том, что та ставит неприемлемые условия для возвращения жителей Курской области, вывезенных в Сумы. Она заявила, что Киев использует этих людей в качестве инструмента для обмена, что является нарушением международного права и морали.

«Дальше стали ставиться условия, и эти люди стали рассматриваться как часть обменного процесса, что, конечно, совершенно незаконно, несправедливо и безнравственно», — сказала Москалькова в интервью РИА «Новости».