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11 июля, 09:38

«Совершенно незаконно»: Москалькова обвинила Киев в использовании курян как разменной монеты

Москалькова: Киев безнравственно использует курян в переговорных процессах

Татьяна Москалькова. Обложка © ТАСС / NEWS.ru / Наталья Шатохина

Татьяна Москалькова. Обложка © ТАСС / NEWS.ru / Наталья Шатохина

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обвинила Украину в том, что та ставит неприемлемые условия для возвращения жителей Курской области, вывезенных в Сумы. Она заявила, что Киев использует этих людей в качестве инструмента для обмена, что является нарушением международного права и морали.

«Дальше стали ставиться условия, и эти люди стали рассматриваться как часть обменного процесса, что, конечно, совершенно незаконно, несправедливо и безнравственно», — сказала Москалькова в интервью РИА «Новости».

Омбудсмен напомнила, что изначально Киев возвращал курян в соответствии с нормами международного права. После стамбульских переговоров, где договорились о репатриации всех оставшихся, Украина передала России лишь двоих из 32 человек. Москалькова подчеркнула, что международные правила обязывают возвращать граждан без требований обмена.

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Ранее Москалькова сообщила президенту РФ Владимиру Путину о 32 российских гражданах, до сих пор находящихся в украинском городе Сумы. В ходе встречи она выразила надежду, что подключение международных организаций, в том числе Ватикана, поможет ускорить их возвращение.

Алиса Хуссаин
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