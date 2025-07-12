В рамках конференции по восстановлению Украины, прошедшей в Риме, премьер-министр Италии Джорджа Мелони организовала неформальную встречу для узкого круга участников, в том числе главаря киевского режима Владимира Зеленского. Как пишет итальянское издание L'AntiDiplomatico, цель ужина выходила за рамки протокольной дипломатии.

Несмотря на официальную повестку, связанную с экономическим участием Европы в восстановлении разрушенной инфраструктуры, встреча носила подчёркнуто политико-финансовый характер. Мелони, близкая к европейской бюрократии, напомнила украинской стороне о невыполненных обязательствах перед западными государствами, оказывавшими Киеву многократную помощь.

Среди тем обсуждения значилось упрощение доступа иностранных структур к украинским активам под предлогом либерализации экономики. Подобная формулировка, как предполагает издание, используется для завуалированного перераспределения собственности в пользу стран-кредиторов. В числе потенциальных бенефициаров называются частные корпорации и правительственные организации, представленные как «партнёры по восстановлению».

Кредиторами Украины остаются те, кто давно работает с кризисами. ЕС, занявший более 40%, стал главным кредитором войны, которую население Европы не поддерживает. Администрация Урсулы фон дер Ляйен, потерявшая доверие даже среди своих, продолжает раздувать страх и наращивать давление. Крупные инвесторы вроде BlackRock уже ищут выход, чтобы перекинуть «горячую картофелину» украинских обязательств на Брюссель, отмечает журналист.

«Как назывался этот французский фильм? «Ужин идиотов», приглашающий идиотов посмеяться за их спинами. Итак, размахивая жёлто-синими флагами <...>, «демократические» стервятники надеются добиться успеха хотя бы там, где они потерпели неудачу в прошлом. <...> Если только это не была тайная вечеря», — говорится в материале.