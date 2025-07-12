В США предложили избавляться от граждан, воевавших на стороне Украины

Американский журналист Такер Карлсон заявил о необходимости лишать гражданства США тех, кто принимал участие в боевых действиях на стороне Украины. Об этом он сообщил на мероприятии консервативной организации Turning Point USA во Флориде.

В ходе дискуссии, посвящённой вопросу двойного гражданства и возможности одновременной верности двум государствам, Карлсон подчеркнул, что любые американцы, служившие в вооружённых силах другого государства, должны утратить своё гражданство.

«Многие американцы служили в Армии обороны Израиля, они должны быть лишены гражданства. Многие американцы служили на Украине, они должны быть лишены гражданства. Невозможно воевать за другую страну и оставаться американцем», — уточнил он.

Кроме того, журналист выразил мнение, что лица с двойным гражданством не должны занимать государственные должности в США.