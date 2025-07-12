МЧС России: В Забайкалье спасатели эвакуируют жителей подтопленных участков

В Забайкалье сотрудники МЧС оказывают помощь жителям подтопленных районов. По информации пресс-службы ведомства, уровень воды в реке Чита около садового некоммерческого товарищества «Шишкино-Остров» резко поднялся из-за быстрого притока воды. В результате подмыву подверглись четыре участка береговой насыпи.

Работа сотрудников МЧС. Видео © Пресс-служба МЧС России

«За сутки до этого жителям предлагалась эвакуация, также граждан информировали о предстоящем подтоплении. Большая часть людей от эвакуации отказалась. Спасатели МЧС России вывезли на лодках 5 человек и 3 собаки. Продолжается обход территории СНТ. Уровень воды понижается», — говорится в сообщении.

На месте работают восемь единиц техники, пять плавсредств, три беспилотника и тридцать два спасателя МЧС. Для укрепления берега задействовали тяжёлую технику.