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Регион
12 июля, 05:07

В Днепропетровской области выросло число объявлений о срочной продаже жилья

РИАН: В Днепропетровской области массово выставляют жильё на продажу

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DC Studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DC Studio

Жители Днепропетровской области стали чаще публиковать объявления о срочной продаже жилья по сниженным ценам. Об этом сообщают РИА «Новости», ссылаясь на анализ объявлений на специализированных ресурсах.

По информации агентства, двухкомнатную квартиру в Кривом Роге можно приобрести за 314 тысяч гривен (565 тысяч рублей), однокомнатную в Каменском — за 293 тысячи гривен (527 тысяч рублей), а двухкомнатную в Широком — за 175 тысяч гривен (315 тысяч рублей). В некоторых объявлениях указана возможность обмена на автомобиль. Многие объявления содержат пометку о срочной продаже. Местные риэлторы предлагают услуги по быстрой реализации недвижимости, обещая завершить процесс в течение восьми дней. Также наблюдается увеличение числа объявлений от клининговых компаний, предлагающих услуги по вывозу мусора и подготовке квартир к заселению новых жильцов.

Увеличение числа объявлений о срочной продаже жилья и снижение цен на недвижимость в Днепропетровской области может быть связано с текущей обстановкой в регионе.

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Антон Голыбин
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