В Днепропетровской области выросло число объявлений о срочной продаже жилья

По информации агентства, двухкомнатную квартиру в Кривом Роге можно приобрести за 314 тысяч гривен (565 тысяч рублей), однокомнатную в Каменском — за 293 тысячи гривен (527 тысяч рублей), а двухкомнатную в Широком — за 175 тысяч гривен (315 тысяч рублей). В некоторых объявлениях указана возможность обмена на автомобиль. Многие объявления содержат пометку о срочной продаже. Местные риэлторы предлагают услуги по быстрой реализации недвижимости, обещая завершить процесс в течение восьми дней. Также наблюдается увеличение числа объявлений от клининговых компаний, предлагающих услуги по вывозу мусора и подготовке квартир к заселению новых жильцов.