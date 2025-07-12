ВСУ минировали дрова для печей, уходя из Курщины

Командир сапёрной роты с позывным Гермес сообщил РИА «Новости», что ВСУ, покидая территорию Курской области, прибегли к опасной уловке: они прятали тротиловые шашки в дровах, которыми местные жители могли растапливать печи.

По его словам, сапёры, благодаря своей бдительности, обнаружили полено с необычным, неестественным распилом. При детальном осмотре внутри оказались две тротиловые шашки по 200 граммов и огнепроводный шнур с обеих сторон. Как пояснил Гермес, при попадании такого полена в огонь шнур воспламенялся, и через 2–3 секунды следовал мощный взрыв, способный вызвать разрушительное фугасное воздействие от 400 граммов тротила.