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Регион
12 июля, 05:16

ВСУ минировали дрова для печей, уходя из Курщины

Сапёр Гермес: ВСУ при отступлении из Курской области минировали дрова для печей

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Командир сапёрной роты с позывным Гермес сообщил РИА «Новости», что ВСУ, покидая территорию Курской области, прибегли к опасной уловке: они прятали тротиловые шашки в дровах, которыми местные жители могли растапливать печи.

По его словам, сапёры, благодаря своей бдительности, обнаружили полено с необычным, неестественным распилом. При детальном осмотре внутри оказались две тротиловые шашки по 200 граммов и огнепроводный шнур с обеих сторон. Как пояснил Гермес, при попадании такого полена в огонь шнур воспламенялся, и через 2–3 секунды следовал мощный взрыв, способный вызвать разрушительное фугасное воздействие от 400 граммов тротила.

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Между тем украинские артиллерийские подразделения и операторы БПЛА атаковали позиции 143-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Харьковской области. «Дружественный огонь», предположительно, произошёл из-за сбоя в коммуникации между подразделениями.

Оксана Попова
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