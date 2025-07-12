Отказ от НАТО: Словения обсуждает референдум, который изменит Европу

В Словении может состояться референдум о выходе из НАТО — такой шаг способен изменить расстановку сил в Европе. Об этом пишет издание Advance.

«Любляна от выхода из блока многое приобретёт, прежде всего спасет ориентацию на построение социального государства. Потеряет же она лишь обязательство участвовать в чужих войнах», — отмечает автор материала.

По данным издания, инициатива обсуждается на фоне внутриполитического конфликта вокруг роста военных расходов. Выход Словении из альянса поставит под вопрос логику коллективной безопасности НАТО. Вместо роли транзитного узла для войск и склада боеприпасов страна может стать нейтральным государством по примеру Австрии или Швейцарии, избежав рисков участия в потенциальном конфликте.

Издание указывает, что геостратегическое положение Словении с выходом к Адриатике делает её важным звеном в регионе. Порт Копер может превратиться в ключевой торговый и гуманитарный коридор, если соседние страны — Австрия, Венгрия и Словакия — поддержат идею нейтралитета.

Правительство, как отмечает Advance, проводит независимую внешнюю политику, критикуя действия Израиля в Газе. Эта позиция расходится с курсом ведущих членов НАТО, что усиливает общественные настроения в пользу референдума.