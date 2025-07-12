В правительственных структурах Бразилии присутствует «пятая колонна», ориентированная на западные страны и негативно настроенная по отношению к блоку БРИКС. Такое мнение высказал в интервью РИА «Новости» бразильский экономист Паулу Ногейра Батиста-младший. Он считает, что внутри правительства есть силы, лояльные Западу, которые препятствуют развитию отношений с БРИКС.

«Многие люди во власти не понимают важность БРИКС или выступают против. Так называемая «пятая колонна» в министерстве иностранных дел, в центробанке, в министерстве финансов», — отметил экс-представитель Бразилии в МВФ.

По словам экономиста, речь идёт о структурах, а не отдельных министрах. Эти круги, как утверждает Батиста, тесно связаны с Западом, хотя Бразилия не должна стремиться входить в число второстепенных участников этой группы.

Батиста-младший образно выразился, что в западном альянсе Бразилии уготована лишь роль прислуги, а не равноправного участника. В противоположность этой позиции, как подчёркнул эксперт, президент Лула да Силва твёрдо поддерживает стратегический курс на развитие партнёрства в рамках БРИКС.

Эксперт отметил внутренние разногласия в бразильском истеблишменте: часть элиты всё ещё ориентируется на США и ЕС, несмотря на усиление влияния других международных организаций. Батиста призвал пересмотреть этот подход, чтобы Бразилия могла укрепить свои позиции в меняющемся мировом порядке.