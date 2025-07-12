Московский сисадмин попал почти на 20 млн из-за партнёра Коломойского*

В Москве системный администратор Фёдор Шоричев оказался в центре громкого финансового разбирательства — на его имя подан иск на 19 миллионов рублей. Как сообщает телеграм-канал Mash, история тянется ещё с начала 2010-х, когда Шоричев работал в структурах, связанных с украинским миллиардером Игорем Коломойским*.

Сообщается, что в 2012 году Фёдор устроился в компанию бизнесмена Дмитрия Рябоконя, совладельца холдингов «Элит» и «Сити» и, по данным источника, давнего партнёра Коломойского*. Позже Шоричев неожиданно оказался записанным в реестре как генеральный директор фирмы, хотя никаких документов о назначении, по его словам, он не подписывал, зарплату не получал и бонусов не имел.

Самое серьёзное началось спустя годы: после ухода Шоричева из компании в марте 2023 года в суд поступил иск — с него требуют 19 миллионов рублей. Выяснилось, что с 2021 по 2023 год через его банковскую карту проходили крупные наличные транзакции. Шоричев утверждает, что даже не знал об этих операциях: обналичкой, по его словам, занимался лично Рябоконь — снимал деньги с его счёта в банкоматах возле своего дома.

При этом сам Рябоконь, как выяснилось, умер от онкологического заболевания около года назад, а его компания объявлена банкротом. Теперь у Шоричева нет ключевого свидетеля, который мог бы подтвердить, что он был лишь формальной фигурой в чужой схеме. По информации телеграм-канала, Рябоконь ранее выступал в качестве подставного лица в схемах по выводу средств украинского олигарха через офшоры, в частности, через кипрскую Galermos Trading Limited.

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