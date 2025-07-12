Семьям рассказали, как получить 189 тысяч рублей от государства

С 2026 года в России начнёт действовать новая мера поддержки — семейная налоговая выплата. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов.

В беседе с ТАСС он пояснил, что льгота будет предоставляться работающим родителям, воспитывающим как минимум двух несовершеннолетних детей или студентов-очников до 23 лет. Главное условие — официальное трудоустройство и доход семьи, не превышающий 1,5 прожиточного минимума на человека в регионе проживания.

Суть выплаты — частичный возврат уплаченного НДФЛ: разницу между стандартной ставкой 13% и льготной ставкой 6%. Родители будут платить налог как обычно, а по итогам года — при подаче заявления — смогут получить разницу обратно. Размер выплат составит от 56 до 189 тысяч рублей в год. Конкретная сумма зависит не только от количества детей, но и от уровня дохода семьи. Чем выше налоговая база в пределах допустимого уровня — тем больше возврат.

«Это не просто снижение налоговой ставки, а именно прямая выплата, которая будет осуществляться по заявлению гражданина по итогам года», — пояснил Гаврилов.

По его оценке, семья из четырёх человек с годовым доходом около 1,3 млн рублей сможет претендовать на выплату ближе к верхней границе диапазона.