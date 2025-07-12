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Регион
12 июля, 06:40

Семьям рассказали, как получить 189 тысяч рублей от государства

Депутат Гаврилов: В России в 2026 году введут налоговую выплату семьям с детьми

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

С 2026 года в России начнёт действовать новая мера поддержки — семейная налоговая выплата. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов.

В беседе с ТАСС он пояснил, что льгота будет предоставляться работающим родителям, воспитывающим как минимум двух несовершеннолетних детей или студентов-очников до 23 лет. Главное условие — официальное трудоустройство и доход семьи, не превышающий 1,5 прожиточного минимума на человека в регионе проживания.

Суть выплаты — частичный возврат уплаченного НДФЛ: разницу между стандартной ставкой 13% и льготной ставкой 6%. Родители будут платить налог как обычно, а по итогам года — при подаче заявления — смогут получить разницу обратно. Размер выплат составит от 56 до 189 тысяч рублей в год. Конкретная сумма зависит не только от количества детей, но и от уровня дохода семьи. Чем выше налоговая база в пределах допустимого уровня — тем больше возврат.

«Это не просто снижение налоговой ставки, а именно прямая выплата, которая будет осуществляться по заявлению гражданина по итогам года», — пояснил Гаврилов.

По его оценке, семья из четырёх человек с годовым доходом около 1,3 млн рублей сможет претендовать на выплату ближе к верхней границе диапазона.

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Ранее в России предложили снизить налоги для супругов, находящихся в браке более трёх лет. Также предусмотрено начисление дополнительных налоговых вычетов в зависимости от продолжительности брака — 5, 10, 15 и более лет, включая льготы по имущественным налогам.

Мария Любицкая
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