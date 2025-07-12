«Едем по делам»: Директор Ангелины Вовк опровергла слухи о госпитализации ведущей
Директор Ангелины Вовк: Никаких проблем со здоровьем у телеведущей нет
Телеведущая Ангелина Вовк. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ angelina_vovk
Директор народной артистки РФ Ангелины Вовк Светлана Торгало опровергла «Абзацу» информацию об ухудшении здоровья 82-летней телеведущей. Она быстро развеяла эти слухи, подчеркнув, что никаких проблем со здоровьем нет, а сама Ангелина сейчас рядом с ней и разговаривает по телефону.
«Нет, (это неправда — прим. Life.ru), мы сейчас в машине едем по делам. Она себя чувствует нормально», — пояснила Торгало.
Ранее в СМИ появилась информация, что Ангелине Вовк якобы стало плохо, и ей вызвали скорую помощь. Но данные о госпитализации оказались фейком. По словам Торгало, телеведущая остаётся активной и продолжает вести обычный образ жизни.
Это не первый случай, когда в Сети распространяются недостоверные сведения о состоянии российских артистов. Недавно актёр Игорь Верник опроверг слухи о ДТП, якобы ставшем причиной его отсутствия на спектакле в Театре Эстрады. Он заявил, что не попадал в аварию и не болеет, а о причинах переноса постановки сам ничего не знает.