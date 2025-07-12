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12 июля, 06:53

«Едем по делам»: Директор Ангелины Вовк опровергла слухи о госпитализации ведущей

Директор Ангелины Вовк: Никаких проблем со здоровьем у телеведущей нет

Телеведущая Ангелина Вовк. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ angelina_vovk

Телеведущая Ангелина Вовк. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ angelina_vovk

Директор народной артистки РФ Ангелины Вовк Светлана Торгало опровергла «Абзацу» информацию об ухудшении здоровья 82-летней телеведущей. Она быстро развеяла эти слухи, подчеркнув, что никаких проблем со здоровьем нет, а сама Ангелина сейчас рядом с ней и разговаривает по телефону.

«Нет, (это неправда — прим. Life.ru), мы сейчас в машине едем по делам. Она себя чувствует нормально», — пояснила Торгало.

Ранее в СМИ появилась информация, что Ангелине Вовк якобы стало плохо, и ей вызвали скорую помощь. Но данные о госпитализации оказались фейком. По словам Торгало, телеведущая остаётся активной и продолжает вести обычный образ жизни.

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Милена Скрипальщикова
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