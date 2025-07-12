«Главный вопрос»: Гладков рассказал, о чём Путин спрашивает в первую очередь
Гладков: Путин всегда интересуется, как помогают белгородцам и что ещё нужно
Владимир Путин с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым. Обложка © kremlin.ru
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал в интервью ТАСС, что президент России Владимир Путин регулярно интересуется делами региона и состоянием местных жителей. Глава государства спрашивает, как защищают людей и необходима ли какая-нибудь помощь.
«Все решения, которые принимаются, принимаются максимально оперативно. И уже в рамках действующего законодательства стараемся эту помощь довести до всех тех, кто в этом нуждается», — добавил он.
По словам Гладкова, глава государства получает информацию максимально оперативно, особенно в сложные периоды. Путин не ждёт докладов — сам выходит на связь с главой региона, чтобы обсудить обстановку. Кроме того, такие вопросы регулярно поднимаются и при личных встречах.
Ранее глава региона подарил Владимиру Путину картину, написанную на обломке от ракеты ПВО. На ней изображены девушка с собакой и надпись «Белгород не сдаётся». Автором работы стала местная художница. По словам Гладкова, этот жест символизирует стойкость и дух белгородцев, несмотря на продолжающиеся атаки.