«Главный вопрос»: Гладков рассказал, о чём Путин спрашивает в первую очередь

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал в интервью ТАСС, что президент России Владимир Путин регулярно интересуется делами региона и состоянием местных жителей. Глава государства спрашивает, как защищают людей и необходима ли какая-нибудь помощь.

«Все решения, которые принимаются, принимаются максимально оперативно. И уже в рамках действующего законодательства стараемся эту помощь довести до всех тех, кто в этом нуждается», — добавил он.

По словам Гладкова, глава государства получает информацию максимально оперативно, особенно в сложные периоды. Путин не ждёт докладов — сам выходит на связь с главой региона, чтобы обсудить обстановку. Кроме того, такие вопросы регулярно поднимаются и при личных встречах.