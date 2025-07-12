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Регион
12 июля, 06:56

«Главный вопрос»: Гладков рассказал, о чём Путин спрашивает в первую очередь

Гладков: Путин всегда интересуется, как помогают белгородцам и что ещё нужно

Владимир Путин с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым. Обложка © kremlin.ru

Владимир Путин с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым. Обложка © kremlin.ru

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал в интервью ТАСС, что президент России Владимир Путин регулярно интересуется делами региона и состоянием местных жителей. Глава государства спрашивает, как защищают людей и необходима ли какая-нибудь помощь.

«Все решения, которые принимаются, принимаются максимально оперативно. И уже в рамках действующего законодательства стараемся эту помощь довести до всех тех, кто в этом нуждается», — добавил он.

По словам Гладкова, глава государства получает информацию максимально оперативно, особенно в сложные периоды. Путин не ждёт докладов — сам выходит на связь с главой региона, чтобы обсудить обстановку. Кроме того, такие вопросы регулярно поднимаются и при личных встречах.

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Ранее глава региона подарил Владимиру Путину картину, написанную на обломке от ракеты ПВО. На ней изображены девушка с собакой и надпись «Белгород не сдаётся». Автором работы стала местная художница. По словам Гладкова, этот жест символизирует стойкость и дух белгородцев, несмотря на продолжающиеся атаки.

Милена Скрипальщикова
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