«Желание посверкать»: Лавров назвал фантазией создание штаба сил для защиты Украины

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал зарубежные инициативы по военной поддержке Киева и назвал назвал фантазиями планы создания «многонационального корпуса» для Украины. Об этом он сообщил журналистам на пресс-конференции в Вонсане.

«Мы разные фантазии, продвигаемые теми, кто хочет посверкать на международной арене, всерьёз не воспринимаем», — заявил Сергей Лавров.

Министр отметил, что российская сторона не придаёт значения подобным заявлениям, хотя и вынуждена их фиксировать из-за активного обсуждения в западных странах. По словам Лаврова, такие инициативы носят популистский характер и направлены скорее на демонстрацию политической позиции, чем на реальное укрепление обороноспособности Украины.