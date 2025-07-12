«Желание посверкать»: Лавров назвал фантазией создание штаба сил для защиты Украины
Лавров: РФ не воспринимает всерьёз западные фантазии о военной поддержке Киева
Сергей Лавров. Обложка © Life.ru
Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал зарубежные инициативы по военной поддержке Киева и назвал назвал фантазиями планы создания «многонационального корпуса» для Украины. Об этом он сообщил журналистам на пресс-конференции в Вонсане.
«Мы разные фантазии, продвигаемые теми, кто хочет посверкать на международной арене, всерьёз не воспринимаем», — заявил Сергей Лавров.
Министр отметил, что российская сторона не придаёт значения подобным заявлениям, хотя и вынуждена их фиксировать из-за активного обсуждения в западных странах. По словам Лаврова, такие инициативы носят популистский характер и направлены скорее на демонстрацию политической позиции, чем на реальное укрепление обороноспособности Украины.
Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Москва продолжает внимательно отслеживать ситуацию, но не рассматривает подобные заявления как значимый фактор в текущих международных условиях.
Ранее в Вонсане в ходе переговоров Лавров отметил, что участие северокорейских солдат в освободительных боях на территории Курской области является ярким свидетельством «несокрушимого боевого товарищества», связывающего обе страны. В свою очередь, глава МИД КНДР Цой Сон Хи заверила российскую сторону в безоговорочной поддержке Пхеньяном политики России, направленной на защиту её суверенитета и территориальной целостности.