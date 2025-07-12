Гроза и сильные ливни нагрянут в три российских округа

В субботу в Поволжье объявлено штормовое предупреждение: ожидаются грозы, сильные ливни, град и опасные шквалистые порывы ветра. Также неспокойно окажется в Сибири и в Северо-Западном федеральном округе. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В субботу в Татарстане прогнозируется температура около 30-32 градусов и в связи с этим ожидается гроза, сильный дождь и град со шквалистыми усилениями ветра до 24 м/с. В Хакасии и Красноярском крае с 12 по 14 июля пройдут очень сильные дожди, грозы, крупный град, шквалистые усиления ветра 25 м/с и более», — сказал он в беседе с ТАСС.

В южной части Западной Сибири также ожидается непростая обстановка: в Кемеровской, Новосибирской, Томской и Омской областях прогнозируются сильные дожди с грозами, крупным градом и шквалистым ветром до 22 м/с. В то время как в Санкт-Петербурге на выходных ожидается долгожданное потепление до 25-30 градусов.

В Республике Коми будет прохладно, около 20 градусов. Ленинградскую и Псковскую области в ближайшие дни накроют сильные ливни с грозами и ветром до 22 м/с. По словам Вильфанда, наблюдается одновременное повышение температуры в одних регионах и сложные погодные условия в других.