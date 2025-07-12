«Мы сами по себе разные»: Рудова рассказала, почему не подружилась со Снаткиной после «Татьяниного дня»

Звезда сериала «Татьянин день» Наталья Рудова рассказала в соцсетях о своих отношениях с коллегой по съёмочной площадке Анной Снаткиной. По её словам, на съёмках конфликтов не было, но близкой дружбы тоже не возникло.

«Мы с Аней всегда хорошо общались, когда работали вместе, она прекрасная актриса, но мы сами по себе разные. Кстати, у неё чудесная дочка. Познакомилась с ней недавно», — поделилась она.

Актрисы сыграли главные роли в культовом сериале нулевых — о двух Татьянах, чьи судьбы сплелись в череде драматичных поворотов. По словам Рудовой, вопреки экранной вражде, за кадром между ней и Снаткиной царили спокойные, рабочие отношения. Однако тесного общения вне площадки у них не было — каждая пошла своим путём.