«Мы сами по себе разные»: Рудова рассказала, почему не подружилась со Снаткиной после «Татьяниного дня»
Рудова: Мы всегда со Снаткиной были в хороших отношениях, но не подружились
Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев, Владимир Андреев
Звезда сериала «Татьянин день» Наталья Рудова рассказала в соцсетях о своих отношениях с коллегой по съёмочной площадке Анной Снаткиной. По её словам, на съёмках конфликтов не было, но близкой дружбы тоже не возникло.
«Мы с Аней всегда хорошо общались, когда работали вместе, она прекрасная актриса, но мы сами по себе разные. Кстати, у неё чудесная дочка. Познакомилась с ней недавно», — поделилась она.
Актрисы сыграли главные роли в культовом сериале нулевых — о двух Татьянах, чьи судьбы сплелись в череде драматичных поворотов. По словам Рудовой, вопреки экранной вражде, за кадром между ней и Снаткиной царили спокойные, рабочие отношения. Однако тесного общения вне площадки у них не было — каждая пошла своим путём.
Ранее Наталья Рудова признавалась, что с трудом даёт согласие на откровенные сцены в кино. По её словам, особенно тяжело ей приходится во время поцелуев на площадке. Актриса подчёркивала, что такие моменты требуют от неё преодоления — ведь чувств к партнёрам по съёмкам она, как правило, не испытывает.